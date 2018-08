Die Krim brennt – VIDEO

Ein Wortgefecht zweier ausländischer Touristinnen um den Platz für das beste Erinnerungsfoto am Trevi-Brunnen in Rom ist eskaliert: Es gipfelte schließlich in eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Sogar die Polizei musste eingreifen. Ein Augenzeuge hielt die Rauferei auf Video fest.