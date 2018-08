„Terminatoren“ aus Ukraine nach Horror-Crash fast ohne Kratzer – VIDEO

Dieser Unfall lässt viele staunen: Nach einem schweren Frontalcrash mit einem Wagen werden die zwei Motorradfahrer in die Luft katapultiert, dann fliegen sie über ihr Gefährt und landen hart auf dem Boden. Dabei befürchtet man das Schlimmste …

Der Unfall ereignete sich im westukrainischen Gebiet Transkarpatien: Auf den im Internet verbreiteten Aufnahmen sind zwei Männer zu sehen, die mit einem Motorrad unterwegs waren.

Wie aus dem Nichts taucht aber vor ihnen ein Mercedes auf und rammt die beiden. Die Männer werden dabei durch die Luft geschleudert und landen unsanft auf der Straße.

Einer der beiden steht nach der Kollision auf, als wäre nichts passiert, und beginnt eine Auseinandersetzung mit dem Autofahrer. Seinen Kumpel hatte es anscheinend etwas schwerer erwischt. Obwohl er bei Bewusstsein geblieben ist, bleibt er noch einige Zeit am Boden liegen.

Laut Medienberichten wurden die Männer mit Verletzungen am Unterschenkel und am Arm in ein Krankenhaus gebracht.