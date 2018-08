Riesenstein fällt auf Fahrer: Mann lässt sich nichts anmerken und rettet alle – VIDEO

Bus driver hit by fallen rock takes passengers to safety pic.twitter.com/McGl8roWJf

Laut der in dem Clip eingeblendeten Information ereignete sich der Vorfall in der Stadt Zhaotong in der südwestchinesischen Provinz Yunnan.

In dem Bus sollen sich 14 Passagiere befunden haben, die den Zwischenfall unversehrt überstanden.

Direkt nach dem Einschlag des Felsklotzes blieb der Busfahren vollkonzentriert und fuhr weitere zehn Minuten lang mit Schmerzen sein Fahrzeug zur nächsten Raststätte.

Bei dem Einschlag des Steines zog sich der Fahrer zahlreiche Prellungen und vier Rippenbrüche zu.

Im Netz wird er als echter Held gefeiert. Manche User fordern sogar eine Auszeichnung für den Busfahrer.