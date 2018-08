Emir Kusturica mit UAZ-Geländewagen auf der Krim unterwegs – VIDEOs

Der serbische Regisseur und Musiker Emir Kusturica hat nach seinem Konzert in der Stadt Jalta auf der Krim seinen Aufenthalt auf der russischen Schwarzmeerhalbinsel verlängert. Zusammen mit seiner Musikgruppe ist er mit einem UAZ-Fahrzeug ins Gebirge aufgebrochen, wie folgende Aufnahmen zeigen.

Auf der Krim-Reise besucht Kusturica zusammen mit seiner Band „No Smoking Orchestra“ das Gebirge und Höhlen, wie der TV-Sender Swesda berichtet. Unterwegs werden demnach auch patriotische Lieder gesungen.

© Sputnik / Aleksey Druzhinin Emir Kusturica über seine Vorliebe für Krim und „guten Präsidenten Russlands“

Am Mittwoch war Kusturica auf dem internationalen Flughafen Simferopol eingetroffen, um mit seiner Musikergruppe am 22. August ein Konzert im Kino- bzw. Konzertsaal „Jubilejny“ in Jalta zu geben.

Zuvor hatte der serbische Regisseur und Musiker bereits seine Vorliebe für die Krim geäußert.

„Ich mag es immer, wenn das Wetter schön ist. Sie haben gutes Wetter und wunderschöne Mädchen. Und auch gute Leute. All das sind die Voraussetzungen für ein gutes Konzert”, gab Kusturica in einem Interview gegenüber Journalisten preis.

„Ich finde es sehr nett, dass die Krim russisch ist. Das ist ein Gebiet, das immer russisch war“, so Kusturica.