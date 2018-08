Nach Brexit-Gespräche: Maas und EU-Chefunterhändler Barnier treten vor die Presse

Vor der Küste des US-Bundesstaates Washington ist eine Kontaktmine angetrieben worden. Der Sprengkörper wurde vor der Insel Bainbridge Island vor dem Marinestützpunkt der US Navy Naval Base Kitsap vorgefunden, der laut dem Militärportal Rg. ru als die Russland am nächsten gelegene US-Basis am Pazifik gilt.