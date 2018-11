VIDEO Von Moskau nach Berlin ohne Zeitverschiebung – Moskauer Tage in Berlin

Das Berliner Hilton-Hotel am Gendarmenmarkt war Gastgeber für ein Wirtschaftsforum von Vertretern aus Moskau und Berlin. Berlin und Moskau sind Partnerstädte und im vergangenen Jahr wurde bei einem Besuch des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, in Moskau eine Absichtserklärung unterzeichnet. Sie soll auf nahezu allen Gebieten die russische und die deutsche Hauptstadt besser verzahnen. Eine große Delegation aus Moskau ist dazu nach Berlin gereist, sowohl Vertreter von Unternehmen als auch Verantwortliche aus der Moskauer Verwaltung. An der Spitze, Sergey Cheremin, Minister in der Moskauer Regierung und dort verantwortlich für außenwirtschaftlcihe und internationale Verbindungen:

„Ich möchte sagen, dass wir mit unseren Kollegen aus Berlin auch sehr viel im Bereich Bildung und Gesundheitswesen kooperieren. Eigentlich sind wir in Moskau und in Berlin mit den gleichen Problemen konfrontiert. Ich möchte sagen, dass diese Kooperation gegenseitig fruchtbringend und pragmatisch ist. Wir betreiben keine hohe Politik, wir suchen nach Möglichkeiten, die Lebensqualität unserer Einwohner in Berlin und Moskau zu erhöhen und nutzen dafür diesen Austausch, um uns über die innovativen Ideen in den genannten Sphären auszutauschen.“

Moskau wie Berlin haben kaum noch klassische Industriebetriebe in der Stadt, sondern sind Zentren für neue Technologien und StartUps. In Moskau sind beispielsweise 85 Prozent der russischen Finanzdienstleister zuhause. Moskau wie Berlin bemühen sich, die Infrastruktur ihrer Städte an die neuen Ökonomien, aber auch an die gleichen demographischen Probleme anzupassen. Dazu finden verschiedene Treffen zwischen den Vertretern beider Hauptstädte statt.