Ausgestorbenes Wuhan: Der Ort, aus dem das neue Coronavirus kam – Video

Menschenleere Räume zeigen neueste Videoaufnahmen aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan. In dieser Stadt hat die Epidemie ihren Ursprung genommen und die Infektionsgefahr ist insofern besonders hoch.

Die Stadt Wuhan gilt als Ursprung des neuartigen Coronavirus. Bürger verschiedener Länder wurden von dort bereits ausgeflogen, darunter auch Bürger der Bundesrepublik Deutschland und der Russischen Föderation. Bilder vom Dienstag zeigen eine menschenleere Stadt. Gleichzeitig ist zu betonen, dass die Versorgung der Stadt durch die Lage nicht gefährdet sein soll und Augenzeugen berichten, dass die Städter keiner Panik verfallen.

Die WHO hat den Corona-Ausbruch zum Gesundheitsnotstand erklärt. Über 20.000 Erkrankungsfälle gab es allein in China. Mehr als 400 Menschen sind an dem Virus gestorben. Als gefährdet gelten vor allem ältere Menschen, chronisch Kranke und Kinder.

vr