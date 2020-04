„Ein Spiel der Politiker“: Proteste im Libanon eskalieren mitten im Lockdown – Video

Ab dem heutigen Mittwoch dürfen die Geschäfte in Berlin wieder öffnen - allerdings erst nur die bis 800 Quadratmeter. Bei dem Wetter scheinen sich viele trotz der andauernden Corona-Einschränkungen von den längst ersehnten Einkäufen nicht abhalten zu lassen. In der Schlossstraße in Steglitz kam Ihr Sputnik-Team mit einigen Leuten ins Gespräch.