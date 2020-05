Bundestag: FDP kritisiert Sicherheitsgesetz für Hongkong

Die Freien Demokraten sind der Ansicht, dass das von Peking geplante chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong „einen heftigen Angriff auf die Autonomie Hongkongs“ darstelle, und fordert vom Bundeskabinett, sich für die Bewahrung des Status von Hongkong als einer Sonderverwaltungszone einzusetzen.



Der Gesetzentwurf hat bereits zu erneuten Protesten in Hongkong geführt. Auch in Europa gibt es zunehmend Kritik an den Plänen der chinesischen Regierung für die Sonderverwaltungszone.

Die Situation um Hongkong und die europäisch-chinesischen Beziehungen wird das Hauptthema der bevorstehenden Videokonferenz der EU-Außenminister am Freitag sein.