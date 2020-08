Berlin-Neukölln: Proteste gegen Räumung von „Syndikat” gehen weiter

Sie war 16, als sie 1980 bei den Olympischen Spielen in Moskau an den Start ging. Es sollten ihre einzigen Olympischen Spiele bleiben, aber das wusste sie da noch nicht. In Moskau erreichte sie das maximal Mögliche. Und sogar mehr. Mit dreimal Gold und einmal Silber wurde Caren Mahn die erfolgreichste Olympionikin in Moskau.