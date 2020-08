Nach Explosionen am Dienstag: Proteste gegen die Regierung in Beirut gehen weiter

Am Sonntag, dem 9. August, protestieren die Bürger in Beirut weiter gegen die libanesische Regierung. Sputnik überträgt live aus der Hauptstadt.

Es kam in der Hauptstadt, die von tödlichen Hafenexplosionen erschüttert wurde, zu regierungsfeindlichen Protesten, weil die Demonstranten die Korruption in der Regierung für das fatale Unglück verantwortlich machen.

Am Samstag stießen die Protestler am Märtyrerplatz mit der Polizei zusammen und drangen Berichten zufolge in eine Reihe von Regierungsgebäuden ein. Laut einem Polizeisprecher wurde bei den Zusammenstößen ein Polizeibeamter getötet und Hunderte von Menschen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Bei den heftigen Explosionen im Hafengebiet von Beirut am vorigen Dienstag gab es mindestens 158 Tote, Tausende wurden verletzt und Hunderttausende obdachlos.