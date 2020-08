Live-Übertragung vor der Berliner Charité: Nawalny bleibt in Behandlung

Am Sonntag, dem 23. August, überträgt Sputnik live vor der Charité in Berlin, wo der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny behandelt wird.

Das Flugzeug mit Nawalny an Bord landete am frühen Samstagmorgen am Flughafen Berlin Tegel. Von dort aus wurde er in mit einem Spezialtransporter der Bundeswehr ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben von Jaka Bizilj, Gründer der deutschen NGO „Cinema for Peace“, die den Flug von Omsk nach Berlin finanziert hat, ist Nawalnys Zustand stabil.