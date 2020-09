Proteste gegen Corona-Konjunkturplan in Paris

Nach dem Aufruf des Allgemeinen Gewerkschaftsbundes (CGT), gegen den „historischen“ 100-Milliarden-Euro-Coronavirus-Konjunkturplan zur Wiederankurbelung der Wirtschaft zu protestieren, gehen Demonstranten am Donnerstag, dem 17. September, in Paris auf die Straße.

Sputnik überträgt live vor Ort:

CGT-Chef Philippe Martinez warf der Regierung kürzlich vor, sie habe sich offenbar nicht an das Versprechen gehalten, Arbeitsplätze bei Unternehmen zu schaffen, die an dem Konjunkturpaket beteiligt sind. Der Protest ist eine Reaktion auf den Einsatz von Tränengas bei einer Aktion der „Gelbwesten“, die am Samstag zum ersten Mal seit der Sperrung im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der französischen Hauptstadt stattfand.