Coronavirus-Skeptiker inszenieren „Schweigemarsch für Menschenrechte“ in Berlin

Heute, am 10. Oktober, überträgt Sputnik live von dem „Schweigemarsch“ in Berlin.

In den letzten Wochen hat die Zahl der Neuinfektionen jedoch erheblich zugenommen, und die Regierung hat am Dienstag neue Maßnahmen angekündigt. Ab Samstag treten in Berlin neue Regelungen in Kraft, beispielsweise dürfen sich nur maximal fünf Personen aus verschiedenen Haushalten in geschlossenen Räumen versammeln. Bars und Restaurants müssen zwischen 23 und 6 Uhr schließen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im März eine Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von COVID-19 angekündigt, die ihrer Ansicht nach notwendig sind, um „Zeit im Kampf gegen das Virus zu gewinnen“.

Die Maßnahmen wurden bundesweit schrittweise gelockert.