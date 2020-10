Nana Lifestyler: „Querdenken ist Lebensfreude. Angst macht krank!“

Laut, fröhlich, direkt. Nana Lifestyler ist der Paradiesvogel der Querdenken-Bewegung. Dort wo er auftaucht werden in wenigen Minuten etliche Selfies gemacht, Scherze fliegen durch die Luft.

Doch warum engagiert der Moderator und Entertainer sich bei Querdenken? Wie steht sein Umfeld zu seinen Auftritten in Berlin, Nürnberg oder Konstanz? Auf Kundgebungen, auf denen nach Aussagen von Politikern und großen Medien ein beträchtlicher Anteil rechtsgerichteter Menschen anwesend ist?

Nana Lifestyler will mit allen sprechen. Zu jeder Zeit. Auch in der Pandemie. Angst kennt er dabei nicht. Angst würde krankmachen und ihm, so der Moderator, würde zu Hause die Lebensfreude fehlen.

SNA-Moderator Benjamin Gollme traf den Youtuber und Unternehmer am Rande der Querdenken-Kundgebung am 04.10.2020 in Konstanz und sprach mit ihm über Medien, Rassismus und Grundrechte.