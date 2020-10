AlarmstufeRot in Berlin: Veranstaltungsbranche demonstriert für Rettungshilfen in Corona-Pandemie

Iraner versammeln sich am Mittwoch, dem 28. Oktober, vor der französischen Botschaft in der Hauptstadt Teheran zu einem Protest gegen das, was sie als anti-islamische Stimmung in Frankreich empfinden, nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron den Islam als „eine Religion, die überall auf der Welt in der Krise steckt“ bezeichnet hatte.