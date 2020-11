Basta Berlin (Spezial) – Protest in Berlin: Ein Gesetz mobilisiert die Massen

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa haben ihr Studio verlassen und sich unter die Demonstrierenden gemischt. Entstanden ist dabei ein umfassender Eindruck von den Protesten an diesem Mittwoch in Berlin. Was bewegt die Protestler? Was kritisiert die Opposition? Was war los vor dem Brandenburger Tor und was im Bundestag? Basta Berlin, der alternativlose Podcast – Mittendrin statt nur dabei…