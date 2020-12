Bundestagsabgeordnete sprechen mit Lawrow: Sanktionen und Nord Stream 2 unter Gesprächsthemen

COVID-19-Skeptiker protestieren am Samstag, dem 5. Dezember, in Birmingham gegen die Corona-Maßnahmen der britischen Regierung. Dies soll der erste Protest werden, seit Großbritannien am Mittwoch die Verwendung eines Impfstoffs genehmigte, der im Rahmen eines gemeinsamen Projekts von Pfizer und BioNTech entwickelt wurde.