560 Euro und keine Widerrede: Finnland „zwangs-testet“ Grundeinkommen

Damit will Finnland herausfinden, ob ein Grundeinkommen wirklich das soziale System des Landes, vor allem die Bürokratie, vereinfachen und mehr Menschen in Jobs bringen kann. Dafür sollen ab Januar 2017 zufällig ausgewählte Arbeitslose anstelle von Arbeitslosengeld 560 Euro monatlich bekommen. Das Geld ist dann steuerfrei und an keine Gegenleistung geknüpft.

Das vom finnischen Sozialversicherungsinstitut Kela betreute Experiment soll Medienberichten zufolge zwei Jahre dauern. Die Probanden sollen dann erst kurz vor Silvester erfahren, dass sie an dem Test beteiligt würden. Ablehnen können sie eine Teilnahme allerdings nicht.

Der Test des bedingungslosen Grundeinkommens war im Juni 2015 im Koalitionsvertrag der finnischen Regierungsparteien verankert worden.