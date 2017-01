Russisches Gas für Europa: Gazprom stellt neue Liefer-Rekorde auf

Die Lieferungen steigen demnach fast täglich weiter an. So ist das bereits der dritte Rekord seit Jahresbeginn. Am 5. Januar pumpte Gazprom bereits 614,6 Millionen Kubikmeter nach Europa.

„Wir haben vor dem Hintergrund der niedrigen Temperaturen, der Senkung der eigenen Gasförderung in Europa und einer steigenden Nachfrage nach Erdgas auf dem Markt ein grundsätzlich neues Niveau bei Gaslieferungen nach Europa erreicht“, so Miller.

Außerdem sei auch mit der Pipeline Nord Stream seit Beginn 2017 ein neuer Rekord erreicht. 165,2 Millionen Kubikmeter Gas werden nun täglich aus Russland durch die Ostsee über Deutschland nach Mitteleuropa gepumpt.