Krim bekommt erstes Gas vom russischen Festland

Ende Dezember hatte Russlands Präsident Wladimir Putin nach dem Abschluss der Arbeiten zum Anschluss des Gaspipelinenetzes der Halbinsel an das russische Pipelinenetz den Start für Gaslieferungen auf die Krim gegeben. Die vollwertigen Gaslieferungen sollten beginnen, sobald das Bauunternehmen die von der russischen technischen Aufsichtsbehörde Rostechnadsor beanstandeten Mängel beseitigt hat.

„Im Pipelinenetz ist jetzt Gas. Der Probebetrieb läuft. In diesem Rahmen wird Gas vom Festland der Russischen Föderation geliefert. Das Gas ist ausreichend, der Druck ebenso, deshalb denke ich, dass in der nächsten Zeit, in kurzer Frist, ‚Stroygazmontazh“ den Probebetrieb abschließt und die Gaspipeline in den vollen Betriebszustand versetzt“, sagte Scheremet der Agentur.

„Im System ist genug Gas, um den Verbrauch unserer Halbinsel in vollem Umfang zu decken“, betonte der Abgeordnete. Die früher eingeführten zeitweiligen Einschränkungen für Gaslieferungen an die Großbetriebe der Republik (Krim) würden faktisch nicht mehr gelten, ergänzte er.

Eine 400 Kilometer lange Gaspipeline verbindet jetzt das russische Festland mit der Halbinsel Krim. Sie soll die in Simferopol und in Sewastopol in Bau befindlichen Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 940 Megawatt mit Gas versorgen. Auftragnehmer ist das Unternehmen „Stroygazmontazh“. Der Durchmesser der Pipeline beträgt 700 Millimeter, nach ihrer Gabelung in zwei Abschnitte — 500 Millimeter.