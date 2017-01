Gazprom bricht in Deutschland eigene Liefer-Rekorde

© REUTERS/ Sergei Karpukhin Gazprom brach schon 2016 historische Export-Rekorde nach Europa

Ein besonders großer Anstieg des Verbrauchs russischen Gases war in erster Linie in Nordwest- und Mitteleuropa registriert worden. Gazprom exportierte beispielweise nach Großbritannien 17,8 Milliarden Kubikmeter (Wachstum um 59,9 Prozent), Frankreich 11,5 Milliarden Kubikmeter (plus 18,1 Prozent), Polen 11,1 Milliarden Kubikmeter (plus 24,2 Prozent), Österreich 6,1 Milliarden Kubikmeter (plus 37,9 Prozent), in die die Niederlande 4,2 Milliarden Kubikmeter (plus 77,1 Prozent) und nach Dänemark 1,7 Milliarden Kubikmeter (plus 156,2 Prozent).

„Die wichtigsten EU-Staaten, von denen die meisten potentielle Importeure des über die Pipeline Nord Stream 2 zu liefernden Gases sind, zeigen eine bedeutende Steigerung der Nachfrage nach russischem Gas. Die sich abgezeichnete Tendenz bestätigt das zunehmende interesse der Verbraucher an der Umsetzung des Projektes und zeugt von seiner wachsenden Aktualität“, hieß es weiter von dem Unternehmen.