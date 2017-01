Mitschuld an Finanzkrise: US-Ratingfirma zu 900-Millionen-Dollar-Strafe verdonnert

Die US-Behörde und 21 amerikanische Bundesstaaten werfen der Ratingfirma vor, Kreditratings zum eigenen Vorteil verzerrt zu haben. Hochriskante Wertpapiere seien viel zu positiv bewertet worden, was Kunden zum Kauf der Papiere verleitet habe, deren Risiko ihnen nicht bewusst gewesen sei. Dies soll zu Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt haben, was letztlich auch ein Grund für die Rezession in den Folgejahren gewesen sei.

Die Ratingagentur soll darauf beharrt haben, alle Informationen seien zuverlässig und entsprächen allen Standards. Dennoch habe Moody’s Teile seines Fehlverhaltens eingestanden, heißt es.