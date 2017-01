So lautet Erdogans Plan zur Rettung von Rubel und Lira

„Ich habe dem geehrten Präsidenten Wladimir Putin schon gesagt, dass wir Russland Tomaten und Weintrauben verkaufen wollen. Er beauftragte unsere Ministerien, enger daran zu arbeiten. Gerade am Montag habe ich meinen Kollegen gesagt: Wir wollen alles tun, um diesen Handel mit Russland zu intensivieren und unseren Export in dieses Land aufzustocken. Allerdings in den Nationalwährungen: Wir kaufen von Russland mit Rubel, während Russland von uns mit Lira kauft. Damit werden wir unser Geld vor dem Währungsdruck retten“, sagte Erdogan vor Vertretern von Versicherungsunternehmen in Ankara.

Die Krise in den Beziehungen zwischen Moskau und Ankara war im Herbst 2015 ausgebrochen, als der russische Frontbomber, der bei der Anti-Terror-Operation in Syrien eingesetzt war, von einem türkischen F-16-Kampfjet abgeschossen worden war.

Daraufhin führte Russland gewisse Einschränkungen gegen die Türkei ein. Es wurden unter anderem die Einfuhr von Obst und Gemüse aus der Türkei gestoppt, die Charterflüge in die Türkei verboten und die Visafreiheit für türkische Bürger aufgehoben.

