Prag erhöht monatliche „Ukrainer-Quote“

Die Zahl der Ukrainer, die in tschechischen Betrieben arbeiten wollen, übertreffe derweil aber vielfach sämtliche festgelegten Quoten.

Falls die tschechische Regierung in den nächsten Wochen den Vorschlag des Außenministeriums über die Personalerweiterung in der tschechischen Botschaft in Lwiw um weitere vier Personen genehmigt, sollen die Monatsquoten für Ukrainer gar auf 800 verdoppelt werden.

2015 hatte Prag die Aufnahme von Spezialisten aus der Ukraine vereinfacht. Die Nachfrage ist in allen Bereichen sehr groß. Vor allem sind Fahrer, Schweißer, Montagearbeiter und Lagerarbeiter von großer Bedeutung.

Bewerbungen um eine Arbeitserlaubnis in Tschechien werden zunächst von der tschechischen Botschaft in Lwiw, dann vom tschechischen Außenministerium behandelt.