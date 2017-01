Lada Vesta soll deutschen Markt erobern

„Wir haben mit unserem Partner in Kasachstan die Produktion der Lada Largus, Lada Vesta, Lada X-ray, Lada Hatchback bereits gestartet. In den kommenden Wochen planen wir den Verkaufsbeginn in Deutschland“, so Ptacek.

2016 sei der Verkauf von Lada in Deutschland stark gestiegen und der Lada Vesta soll die nun weiter ausbauen können. Zuvor war mitgeteilt worden, dass Avtovaz auch Exportoptionen nach Tschechien prüfe.

Traum vom doppelten Export

Avtovaz will 2017 seinen Export um mindestens 50 Prozent steigern.

© Sputnik/ Said Tsarnaev Russischer Lada Granta überholt VW Jetta - in deutschen Verkaufszahlen

„Die Aufgabe dieses Jahres ist es, die Exporte beträchtlich aufzustocken. Im vorigen Jahr wurden circa 20.000 Autos exportiert. In diesem Jahr stehen wir vor der Aufgabe, den Export um mindestens 50 Prozent zu erhöhen“, so der Lada-Sprecher weiter.

Im Jahr 2015 exportierte Avtovaz insgesamt etwa 30.000 Autos, im Jahr 2014 rund 51.700. Im Jahr 2016 sollten rund 50.000 Autos ausgeführt werden. Laut Ptacek sind traditionell die Märkte der GUS-Länder für den Export vorrangig, weil dort das Kundennetz gut entwickelt ist.