Krimsekt erobert deutsche Supermärkte – und die Herzen von Frauen

Der größte russische Sektproduzent Abrau-Durso will seine Erzeugnisse in Deutschland als Luxusware für junge Leute, besonders Frauen, positionieren.

„Unsere Zielgruppe sind vorrangig Frauen, weil Schaumweine in Deutschland überwiegend bei Frauen beliebt sind. Den in Deutschland lebenden Russen bieten wir unsere Ware auch gern an“, so Bouchette.

Deutsche Unternehmer, Beamte und Politiker haben die Abrau-Durso-Erzeugnisse bei einem Verkostungsabend bei der Russischen Botschaft in Berlin probiert. Laut dem Botschafter Russlands in Deutschland, Wladimir Grinin, weckt russischer Wein „ein großes Interesse“.

Real hat schon etwa 10.000 Flaschen verschiedener Sorten Krim-Wein – trocken, halbtrocken und rosé – in seinen Lagerhäusern.