Poroschenko schließt seine einzige Schoko-Fabrik in Russland

© Sputnik/ Grigoriy Vasilenko Poroschenko baut Sanktionen gegen Russland aus

Zur Begründung verweist das Unternehmen darauf, dass die Produktion in der Fabrik in Lipezk „seit 2013 auf ein Drittel geschrumpft“ sei. Nachdem der russische Verbraucherschutz ein Einfuhrverbot für im Ausland hergestellte Roshen-Erzeugnisse verhängt hatte, sei zudem das Sortiment in russischen Geschäften drastisch zurückgegangen.

Nach massivem Personalabbau in den letzten Jahren beschäftigt die Roshen-Fabrik in Lipezk gegenwärtig rund 700 Mitarbeiter. Im Jahr 2014, als Poroschenko ukrainischer Präsident wurde, hatte sein Roshen-Konzern den Reingewinn beinahe verneunfacht.

© Foto: Ukrainian Presidential Press Service Nach Korruptionsvorwürfen: Poroschenko beschimpft NYT als „Teil des Hybridkrieges“

Im Wahlkampf hatte Poroschenko – gegenwärtig einer der reichsten Ukrainer – versprochen, Roshen zu verkaufen, tat das aber bisher nicht. Stattdessen übergab er seine Süßwarenfirma, die mit 450.000 Tonnen Jahresproduktion einer der weltweit größten Schokoladen-Hersteller ist, dem Rothschild Trust in Treuhandverwaltung.

Die russische Justiz eröffnete 2015 gegen die Roshen-Fabrik Lipezk ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung. Im Rahmen der Untersuchungen wurde das Vermögen der Fabrik auf Gerichtsbeschluss zum Teil gesperrt.

Im Oktober 2016 hat der russische Präsident Wladimir Putin Poroschenkos Investition in Russland jedoch gewürdigt. Er betonte, dass Poroschenkos Fabrik in Lipezk „dynamisch funktioniert, Löhne zahlt und Gewinne erwirtschaftet“, die „unbeschränkt ins Ausland überwiesen werden dürfen“.