Zehn „schwarze Schwäne“ der Weltwirtschaft: Crédit Suisse prophezeit Überraschungen

Die Schweizer Investmentbank veröffentlicht bereits seit 25 Jahren solche Listen, die die „Schwarzer Schwan“-Theorie widerspiegeln — als solche werden schwer prognostizierbare Ereignisse bezeichnet, die sich spürbar auf die globale Wirtschaft auswirken können. Als solche Ereignisse können unter anderem der Zerfall der Sowjetunion oder der Terrorakt am 11. September 2001 in New York und Washington gelten.



Von den zehn im vergangenen Jahr vorausgesagten „Schwarzen Schwänen“ sind drei in der Tat „zugeflogen“ — Brexit, Öl-Preisverfall auf 28 Dollar pro Barrel und die Umwandlung der Aktiva von Entwicklungsländern in die attraktivsten Instrumente des globalen Effektenmarktes. Zugleich fehlte auf der Liste der Bank wohl der spektakulärste „Schwarze Schwan“ des vergangenen Jahres, nämlich der Wahlsieg von Donald Trump.



Auf der diesjährigen Liste der „Schwarzen Schwäne“ stehen ein Sieg von Marin Le Pen bei den Präsidentenwahlen in Frankreich, ein Rückgang des S&P-Indexes auf 2000 Punkte (heute 2269,86), ein Anstieg des Euro-Kurses zum US-Dollar auf 1,2 Euro und eine Verlangsamung des BIP-Wachstums Chinas auf fünf Prozent.



In einem Ende Dezember in der Tageszeitung „Wedomosti“ veröffentlichten Interview erklärte German Gref, der Chef des größten russischen Geldinstituts Sberbank, dass Russland 2017 keine „Schwarzen Schwäne“ erwartet. Russland werde sich „recht positiv“ entwickeln, meinte er. Entscheidend für die Dynamik des Wirtschaftswachstums in Russland werden die Rohstoffpreise und die Geopolitik sein, fügte er hinzu.