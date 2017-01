Noch 20 Jahre hohe Arbeitslosigkeit? - IWF-Prognose schockiert Athen

© AFP 2016/ Louisa Gouliamaki Wirtschaftsexperten: „Deutschland hat von der Griechenlandkrise profitiert“

In Griechenland lag die Arbeitslosigkeit 2010 bei 29 Prozent, was ein europäischer Antirekord war. Die staatliche Verschuldung Griechenlands in Bezug auf sein BIP erreichte 180 Prozent.

Die Regierung in Athen kritisierte die Prognosen des IWF-Experten und betonte, Thomsen habe bereits mehrmals mit seinen Einschätzungen falsch gelegen.