OMV-Chef: Russisches Gas für europäische Energiesicherheit immer bedeutender

„Das Erdgas ist die zentrale Säule in der Energiewirtschaft Europas und so wird es bleiben. Erdgas ist eine ideale Energiequelle, weil es sicher, günstig und naturfreundlich ist. Es ist für die europäische Energiesicherheit essenziell, die Rolle von Erdgas zu fördern“, so Leitner in seinem Begrüßungsbrief bei der 10. Europäischen Gaskonferenz, die derzeit in Wien stattfindet.

Die Gaskonferenz ist Leitner zufolge ein idealer Anlass dafür, dass europäische Institutionen, EU-Mitgliedstaaten, private Gesellschaften und Erdgasförderländer „zueinanderfinden und die Fragen der europäischen Energiezukunft besprechen“.

„Neben dem Versuch, die inländische (europäische – Anm. d. Red.) Produktion zu stärken und neue Energiequellen zu unterstützen, ist es höchstwichtig, beiderseits günstige Verhältnisse mit Russland zu fördern“, heißt es in Leitners Begrüßungsbrief ferner.

Wie die Agentur RIA Novosti berichtet, sagte der OMV-Vertreter später am Dienstag in seiner Rede bei der Gaskonferenz, Europa sollte seine Position gegenüber seinem Nachbarn Russland aus geopolitischer Sicht umdenken – besonders jetzt, wenn die Gasproduktion in Europa um die Hälfte sinken werde, also um 50 Milliarden Kubikmeter.

„Die Partnerschaft mit Russland ist für die Energiesicherheit ein Schlüsselelement“, zitiert die Agentur Leitner.