US-Firma beschuldigt Sberbank-Chef German Gref feindlicher Übernahme

Die Anklage „ist ein typischer Fall von Betrug“, erklärte Gref auf einer Pressekonferenz. „Unser Banking-Modell bringt es nun mal mit sich, dass wir unsere Interessen recht hart verteidigen müssen“, fügte der Bankenchef hinzu.

Sein Geldhaus habe sich niemals am Corporate Raiding beteiligt. (Beim Corporate Raiding wird ein Unternehmen – meist illegal – übernommen, zerschlagen und lukrativ veräußert – Anm. d. Red.). „Sonst hätten wir uns in der Krise von 2008-2009 das ganze Land unter den Nagel gerissen“, betonte Gref.

Aus der Geschichte mit Pavlovskgranit, dem besagten Baustoffhersteller, sei die Sberbank raus – seit spätestens 2012, hob er hervor.

Die Baustofffirma habe ihre Schulden nicht bezahlt, erklärte der Bankenvorstand. „Wir haben zahlreiche Möglichkeiten angeboten, die Schulden zu restrukturieren, einen Teil der Lasten in Kapital zu überführen“, sagte Gref. Doch der damalige Firmeneigner habe seine Beziehungen spielen lassen: „Um Druck auszuüben, hat er alle möglichen und unmöglichen Beamten, alle möglichen und unmöglichen Behörden eingesetzt, zuletzt die Präsidialverwaltung“, monierte der Sberbank-Präsident.

© Sputnik/ Wladimir Pesnja Sberbank-Chef warnt vor tiefer Bankenkrise in Russland

Er sei sogar bei Duma-Wahlen angetreten, „um seiner Verantwortung zu entkommen.“ Und die Klage beim New Yorker Gericht sei nichts weiter als ein PR-Manöver, so Gref.

Der Kläger ist die im US-Bundesstaat registrierte Firma PPF Management. Sie hatte im November 2016 bei einem Gericht in New York eine Klage gegen die russische Sberbank und deren CEO eingereicht. PPF Management fordert einen Schadensersatz von 500 Millionen US-Dollar plus weitere 250 Millionen Dollar Schmerzensgeld.

Laut der US-Firma hatte der Baustoffhersteller Pavlovskgranit von der Sberbank im Jahr 2008 ein Darlehen in Höhe von 5,1 Milliarden Rubel (heute umgerechnet 78 Millionen Euro) erhalten.

Mit dem Kredit wollte der damalige Firmeninhaber Sergej Pojmanow 48 Prozent der Anteile an Pavlovskgranit von seinem Mitgesellschafter erwerben. Im Juli 2009 geriet Pojmanow in Zahlungsverzug. Das Refinanzierungsangebot der Sberbank zu 14,9 Prozent Jahreszins bei Überlassung von 51 Prozent der Unternehmensaktien lehnte der Unternehmer ab.

Im März 2010 forderte die Bank die Rückzahlung der gesamten Restschulden in Höhe von 4,5 Milliarden Rubel (69 Millionen Euro). Da dieser nicht zahlte, versteigerte die Sberbank das Firmenvermögen.

Aber: Die Bank und die Käufer hätten unlautere Absprachen getroffen, um den Baustoffhersteller auf diesem Wege zu übernehmen. Das sei illegal gewesen, behauptet nun der Kläger PPF Management.

© Sputnik/ Ilya Pitalev Sberbank-Chef: Keine Pausen in Beziehungen zu Deutschland zulassen

Der ehemalige Firmeneigner Pojmanow habe mehrmals versucht, die Firmenübernahme in Russland gerichtlich anzufechten – vergeblich. Letztlich hätte er PPF Management seine Forderungsrechte überlassen, die diese jetzt durchzusetzen versucht. Das Unternehmen behauptet unter anderem, dass gegen Pojmanow seit 2010 eine Hetz- und Angstkampagne betrieben werde.

Sberbank-Chef Herman Gref erklärte indes, Pojmanow sei „ein sehr aktiver Geschäftsmann“ und habe seinem Unternehmen „sehr viel Geld entzogen“. Inzwischen würde ein Strafverfahren gegen ihn geführt. „Dieser Mensch finanziert im Zustand seiner Privatinsolvenz Millionenausgaben für die Veröffentlichung schmutziger Fälle auf irgendwelchen Müllportalen“, so der Sberbank-Präsident.