Polen ist ein Risiko für russische Gaslieferungen nach Europa - Gazprom

„Wir wissen, dass Polen den Transitdeal nicht verlängern will. Dies birgt ein Risiko für Gaslieferungen in europäische Länder, darunter auch nach Deutschland“, so Medwedew.

© Sputnik/ Alexei Kudenko Moskau bezeichnet Haltung Warschaus gegenüber Nord Stream 2 als politisiert

Das polnische Öl- und Gasunternehmen PGNiG hatte zuvor angekündigt, den Vertrag mit Gazprom nach dessen Ablaufen nicht mehr verlängern zu wollen. Der Vertrag war 1996 unterschrieben worden und läuft 2022 aus. Gemäß dem Abkommen kauft Polen jährlich 10,2 Milliarden Kubikmeter Gas von Russland. Dabei beträgt der Gasbedarf des Landes insgesamt 15 Milliarden Kubikmeter.

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hatte nach Angaben der PGNiG Ende Dezember die Entscheidung der EU-Kommission zur Gas-Pipeline Opal gestoppt und der Beschwerde Polens stattgegeben. Warschau meinte, dass bei einem größeren Zugriff des russischen Unternehmens Gazprom auf die Opal-Pipeline die Abhängigkeit zentraleuropäischer Länder von russischem Gas weiter steige.