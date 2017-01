Russland für internationale Investoren wieder interessant

„Die Wirtschaft kehrt allmählich zum Wachstum zurück, die Ölpreise erreichen ihr früheres Niveau, der Rubel hat sich stabilisiert, und im vierten Quartal hat Russlands Wirtschaft erstmals seit zwei Jahren ein Wachstum gezeigt, Russland kehrt auf die Investitionsradare zurück“, sagte Satler im Gespräch mit dem Sender.

Nach der Einschätzung von Renaissance Capital wird Russlands Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2017 um 1,7 Prozent wachsen, und der Leitzins wird voraussichtlich um 1,5 bis zwei Prozentpunkte (gegenwärtig beträgt er zehn Prozent) fallen.

Am 25. Januar berichteten Medien, Katars Staatsfonds wolle zwei Milliarden Dollar in Russland investieren und Anteile am staatlichen russischen Ölkonzern Rosneft erwerben.

Ende 2016 hatte der Direktor des Russischen Fonds für Direktinvestitionen (RDIF), Kirill Dmitrijew, geäußert, Russland und Japan würden einen gemeinsamen Investitionsfonds schaffen.