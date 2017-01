Was wird mit dem Rubel nach Sanktionsstopp? Bloomberg klärt auf

© AFP 2016/ Christof Stache CSU-Chef Seehofer fordert Ende der Russland-Sanktionen und lobt Trump

Die Mehrheit der 27 von Bloomberg befragten Ökonomen ist der Ansicht, dass die russische Währung nach dem Sanktionsstopp fünf bis zehn Prozent an Wert gewinnen werde. Die knappe Hälfte der Befragten (41 Prozent) denkt, dass sich der Rubel um eins bis fünf Prozentpunkte zum Dollar stärken werde.

Dabei ist die Wahrscheinlichkeit dessen, dass US-Präsident Donald Trump 2017 die gegen Russland geltenden Sanktionen lockern werde, inzwischen niedriger geworden, so Bloomberg. Während noch im Dezember die Möglichkeit eines derartigen Szenarios 43 Prozent betrug, wird diese nun laut der jüngsten Umfrage, die vom 20. bis zum 25. Januar durchgeführt wurde, auf nur noch 35 Prozent geschätzt.

Den Analytikern eines der wichtigsten Geschäftsbanken Frankreichs, Societe Generale, zufolge kann die Sanktionsmilderung dazu führen, dass ein Dollar weniger als 50 Rubel kosten werde. Die russische Zentralbank werde in diesem Falle Währungsinterventionen starten, um mögliche Risiken für die Finanzstärke unter Kontrolle zu halten.

Am 27. Januar hatte Trumps Beraterin Kellyanne Conway gegenüber dem TV-Sender Fox News erklärt, dass die Frage der Aufhebung von Anti-Russland-Sanktionen „in Diskussion steht“. Am selben Tag hatte Trump bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May gesagt, es sei zu früh über die Lockerung der Sanktionen zu sprechen. Die gegen Russland verhängten Strafmaßnahmen waren laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auch kein Thema beim Telefongespräch zwischen Putin und Trump vom 28. Januar.