Weitere Millionenstrafe: Deutsche Bank zahlt USA wegen Geldwäsche in Moskau

Die Deutsche Bank muss demnach 425 Millionen US-Dollar Strafe an die Finanzaufsicht des US-Bundesstaats New York zahlen – wegen illegaler Transaktionen, infolge derer in den Jahren 2011-2015 zehn Milliarden US-Dollar aus Russland geschleust worden sein sollen.

Im Kern ging es bei den Transaktionen darum, dass Börsenhändler in Moskau Wertpapiere russischer Unternehmen in Rubel gekauft und diese über die Londoner Filiale der Deutschen Bank in britischer und US-amerikanischer Währung weiterverkauft haben sollen. Auch der New Yorker Handelsplatz sei involviert gewesen. Der Wert dieser Trades betrug jeweils zwei bis drei Millionen US-Dollar, wovon die Bank laut Reuters eine bestimmte Vermittlungsgebühr kassierte.

Die wahre Bestimmung dieser Transaktionen festzustellen, sei unmöglich gewesen, als denkbare Ziele kämen jedoch „Steuerhinterziehung und andere rechtswidrige Zwecke“ infrage, räumte das deutsche Geldinstitut ein.

Im August 2016 hatte das renommierte US-Magazin „The New Yorker“ berichtet, der Broker Igor Wolkow habe diese sogenannten „Mirror Trades“ vollzogen. Das Ziel der Manipulationen sei gewesen, Gelder aus Russland zu schleusen. „Da die russische Niederlassung und die Offshore-Firma ein und demselben Eigner gehörten, verfolgten diese auf den ersten Blick normalen Transaktionen ein magisches Ziel: Rubel, die in Russland feststeckten, in Dollar umzuwandeln, die außerhalb Russlands versteckt wurden“, hieß es.

Dieses Schema sei bereits in den 2000er Jahren von anderen russischen Banken in Russland entwickelt worden, um Importeuren Steuervermeidung zu ermöglichen. Ein großer Teil der Gelder, die auf diesem Wege transferiert worden seien, habe Tschetschenen „mit Verbindungen zum Kreml“ gehört, schrieb das US-Magazin damals.