Russisches Öl wird doppelt so teuer

Im Januar des vorigen Jahres war der Durchschnittspreis auf 28,75 US-Dollar je Barrel gesunken. 2016 hatte ein Barrel im Jahresdurchschnitt 41,9 US-Dollar gekostet – 9,33 US-Dollar weniger als im Vorjahr.

Wie der russische Energieminister Alexander Nowak, Mitglied des Internationalen Komitees zur Überwachung der Ölförderkürzungen, am 22. Januar sagte, soll sich der Markt im ersten Halbjahr 2017 dank der Verringerung der weltweiten Ölvorräte stabilisieren. Das Öl werde 50 bis 60 US-Dollar je Barrel kosten, so Nowak.

Die Anfang Dezember 2016 erzielte Vereinbarung zwischen den Erdölexportierenden Staaten (OPEC) und Russland über eine Reduzierung der Ölförderung ist am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. Das Abkommen soll ein halbes Jahr in Kraft bleiben und kann nach Bedarf verlängert werden.