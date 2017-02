FT: Investitionen in Rekordhöhe fließen nach Russland

© Sputnik/ Maxim Blinov Russland für internationale Investoren wieder interessant

Dank dem Kapitalzufluss seien auch die Aktienindexe des Landes gestiegen. Demnach sei der MSCI Russia (Morgan Stanley Capital International Russia – Anm. d. Red.) seit Trumps Wahl als Staatschef um 19 Prozent gestiegen.

Experten der Bank of America seien der Meinung, es bestehe eine große Möglichkeit, dass die „Konfrontation“ zwischen Russland und dem Westen Anfang 2018 zu Ende gehen wird. Solche Prognosen seien vor allem mit der wachsenden Unzufriedenheit in Europa in Bezug auf die antirussischen Sanktionen verbunden. Ein anderer Grund sei die Bereitschaft der Trump-Administration, Kompromisse mit Moskau zu suchen, so Financial Times.