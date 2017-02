Putin sichert Volkswagen Hilfe auf russischem Markt zu

© AFP 2016/ DPA/ JAN WOITAS Trumps Drohung an deutsche Auto-Hersteller ist ernst zu nehmen - Experte

„Wir freuen uns darüber, dass sich Ihr Unternehmen zum Großteil erfolgreich entwickelt, aber wir verstehen, dass es gewisse Vertriebs-Schwierigkeiten gibt. Deshalb sind wir bereit, mit Ihnen alle Fragen zu besprechen, um Ihnen zu helfen, sich auf unserem Markt weiterzuentwickeln“, so Putin

„Derzeit sind das Investitionsvolumen sowie der Handelsumsatz recht gut: Das sind elf Prozent der verkauften Wagen auf unserem Markt“, sagte der Präsident. Dabei würden zehn Prozent der in Russland produzierten Volkswagen-Waren im Ausland vertrieben. „Volkswagen nützt die Konditionen, die die russische Regierung anbietet, und sichert sich dadurch einen hohen Handelsumsatz“, so Putin ferner.

Seinerseits behauptete Müller, das Investitionsvolumen der Volkswagen AG in Russland betrage über 1,85 Milliarden Euro. Der Autokonzern sei mit der Partnerschaft mit Russland – die seit 1993 bestehe – zufrieden und erkläre sich bereit, der russischen Seite zu helfen, um die Kontakte erfolgreich zu weiterentwickeln.

Der deutsche Konzern Volkswagen ist seit Langem in den russischen Städten Kaluga und Nischni Nowgorod tätig. In dem Werk in Kaluga im Südwesten von Moskau kam VW im Jahr 2015 nach eigenen Angaben auf eine Produktion von knapp 100.000 Autos, darunter hauptsächlich Kleinwagen.