Politische Unsicherheit in Frankreich schwächt gesamten Euro

Zugleich ist der Dollar-Index (Dollarkurs gegenüber dem Währungskorb der sechs wichtigsten US-Handelspartner) um 0,21 Prozent auf 100,38 Prozentpunkte gestiegen.

Wie mehrere Umfragen ergaben, gehört Marine Le Pen neben Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron und Ex-Premierminister François Fillon zu den Favoriten im Ringen um das höchste Amt Frankreichs.

So könnte Le Pen im ersten Wahlgang laut der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ifop 25 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Macron könnte 20,5 Prozent erringen, Fillon nur 18,5 Prozent. Bei einer Stichwahl würde Le Pen mit 37 Prozent gegen Macron mit 63 Prozent verlieren.

© REUTERS/ Vincent Kessler Frankreich braucht weder Nato noch EU: Marine Le Pen macht Wahlkampfprogramm publik

Marine Le Pen ist Präsidentschaftskandidatin der konservativen Partei „Front National“. Sie tritt unter anderem gegen den Migrantenzustrom, für einen EU-Austritt Frankreichs, eine Revision der Verfassung und einiger Gesetze ein.

Die Franzosen wählen ihren künftigen Staatschef in voraussichtlich in zwei Wahlgängen am 23. April und 7. Mai 2017.