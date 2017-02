Kaliningrad: Mittelalterliche ostpreußische Burg steht zu Verkauf

Der Privatisierungsplan beinhaltet Objekte aus regionalem Eigentum, die in den Jahren 2017 bis 2019 versteigert werden sollen. Dies teilte die Leiterin der örtlichen Agentur für Immobilien, Natalja Kusnezowa, während einer Sitzung der regionalen Regierung mit.

Vor dem Beginn des Verkaufs sollen die örtlichen Behörden in der ehemaligen ostpreußischen Burg noch einige Renovierungsarbeiten durchführen. Im Dezember des vorigen Jahres hatte die regionale Staatsanwaltschaft eine entsprechende Anweisung erlassen. Die Burg entspreche nicht den Sicherheitsvorschriften, weil die Dachdeckung einstürzen könnte.

Die Burg Preußisch Eylau gehört zu den Objekten des kulturellen Erbes von regionaler Bedeutung und hat eine Fläche von mehr als 5000 Quadratmetern. Sie war in den Jahren 1325-1330 auf Befehl des Hochmeisters des Deutschen Ordens, Werner von Orseln, gebaut worden. Die Burg blieb fast unbeschädigt bis Ende des zweiten Weltkrieges. Im Jahr 1961 wurde das Gebäude als Lagerplatz genutzt. In den 1990er Jahren wollte man die erhalten gebliebene Vorburg in ein Hotel umbauen. Im vorigen Jahr wurde bei einem Brand ein Teil des Dachs beschädigt.