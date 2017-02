Mercedes-Wagen aus Moskau: Vertrag über Betriebsbau unterzeichnet

Der Daimler-Betrieb soll in zwei Jahren im Industriepark „Essipowo“ in der Region Solnetschnogorsk die Arbeit aufnehmen.

Zuvor hatte der Chef des russischen Ministeriums für Industrie und Handel, Denis Manturow, gesagt, dass der Bau des neuen Betriebs 300 Millionen Euro kosten werde.

Im Juni 2016 war mitgeteilt worden, dass der voraussichtliche Produktionsumfang 25.000 Autos pro Jahr betragen werde. Sobald die Serienproduktion startet, können fünf PKW-Modelle der Serien S, E, ML, GL und A hergestellt werden.

In Russland werden schon seit längerem Mercedes-Nutzfahrzeuge produziert: PKW in Nischni Nowgorod und LKW in Nabereschnyje Tschelny. Die lokale Herstellung von Autos Sprinter Classic ist in Nischni Nowgorod und Jaroslawl angesiedelt. 40 Prozent der Teile werden in Russland produziert.