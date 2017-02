Ivanka Trump: Chinas Handelsmarke Nummer 1

65 chinesische Firmen haben bereits die Nutzungsrechte an Ivanka Trumps Namen beantragt, wie das Portal unter Berufung auf die zuständige Behörde in China berichtet.

© AFP 2016/ Brendan Smialowski „Wie wagt sie es bloß?“: Foto von Ivanka Trump im Oval Office schlägt Wellen im Netz

Dabei hatte auch Ivankas Vater, der amtierende US-Präsident Donald Trump, einst seinen Namen als Handelsmarke in China anmelden wollen, um sich an dortigen Bauprojekten zu beteiligen. Ein chinesischer Unternehmer war dem US-Milliardär zuvorgekommen, sodass der echte Trump das Recht auf die Nutzung seines eigenen Namens in China gerichtlich durchsetzen musste.

Indes nutzen bereits knapp 40 chinesische Firmen Ivankas Namen in seiner chinesischen Variante. Die meisten von ihnen produzieren Kosmetikprodukte, Kleidung und Unterwäsche.