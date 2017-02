Eine Eventvorstellung des Lada Vesta, bei der rund 30 Analysten und etwa 70 deutsche Händler erwartet werden, findet am Dienstag im niedersächsischen Buxtehude statt. Danach folgt am Freitag eine Vorstellung in Wien.

© Sputnik/ Grigory Sysoev Lada Vesta soll deutschen Markt erobern

„Das Fahrzeug ist konkurrenzfähig, auch vom Preis her konkurrenzfähig, von der Qualität her konkurrenzfähig, von der Ausstattung her konkurrenzfähig. Wir müssen schauen, dass jetzt diese politischen Einflüsse, die immer noch da sind, sich nicht negativ auf den Vesta auswirken", so Trzaska.

Laut Trzaska entspricht der Lada Vesta einer „höheren Mittelklasse" und soll die Kunden mit der fünf-Jahre-Garantie und dem Preis ansprechen, der mit 12.490 Euro anfängt. Wenn man aber mit der Basisausführung nicht zufrieden sei, könne man den Vesta auch in der Luxusausführung bekommen — dann werde der Preis bei etwa 14.000 bis 15.000 Euro liegen.

In den nächsten zwei bis vier Wochen sollen acht Testwagen eine Tour von Buxtehude durch Deutschland unternehmen, eine weitere Tour sei für Ende März geplant. Man erwarte eine gute Resonanz von den Testberichten, so Trzaska.

„LADA Automobile" soll das Fahrzeug über 100 speziell ausgewählte Händler in Deutschland führen.

„Den deutschen Kunden soll der Lada Vesta mit einem Hubraum von 1600 Kubikzentimeter und der Höchstleistung von 106 PS angeboten werden", heißt es in einer Mitteilung des russischen Industrie- und Handelsministeriums. Die nach Europa gelieferten Autos entsprächen der Euro-6-Abgasnorm und unterschieden sich von den Fahrzeugen, die für den Innenmarkt hergestellt werden, durch die Kalibrierung der Motorsteuerung und des Fahrzeugdiagnosesystems.

Die Fahrzeuge würden mit Klimaanlage, Leichtmetallfelgen, Regen- und Lichtsensoren, Geschwindigkeitsregler, einem Multifunktionslenkrad, einer Soundanlage, einem Einparkhilfesystem sowie einem Reifendruckkontrollsystem ausgestattet.