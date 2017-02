Sinkt das Schiff? Tausende Millionäre verlassen Deutschland und Frankreich

Demnach hätten Deutschland im vergangenen Jahr rund 4000 Menschen verlassen, die jeweils über ein Vermögen von über einer Million Dollar (etwa 950.000 Euro) verfügen. Im Vorjahr seien es nur 1000 gewesen.

Eine rekordhohe Migration sei dabei in Frankreich verzeichnet worden: So hätten dieses Land 2016 12.000 und im Vorjahr 10.000 Millionäre verlassen. Zu den Gründen für die Ausreise gehören der Studie zufolge unter anderem auch „religiöse Spannungen“. In Deutschland seien es zunehmende Spannungen in der Gesellschaft, die reiche Menschen zur Ausreise zwingen würden.

„Nach Ansicht der Studienautoren ist die Abwanderung besonders reicher Menschen aus einem Land ein alarmierendes Zeichen, denn diese Klientel sei bei größeren Migrationsbewegungen aufgrund der hohen persönlichen Flexibilität häufig die erste, die gehe“, schreibt das „Manager Magazin“.

Außerdem würden mit der Migration der Millionäre viele Menschen ihre Jobs in deren Unternehmen verlieren.

Millionaire Migrants: Countries That Rich People Are Flocking To https://t.co/caxy1AXgtd — zerohedge (@zerohedge) 28 февраля 2017 г.

​Insgesamt hätten weltweit mehr als 82.000 reiche Menschen das Land verlassen, in dem sie davor gelebt haben. Im Jahr zuvor seien es 64.000 gewesen. Das beliebteste Ziel sei Australien, gefolgt von den USA, Kanada, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Neuseeland. Bei Deutschen seien ebenfalls Australien, Kanada sowie Monaco beliebt.

Für die Studie seien mehrere hundert Millionäre sowie Migrationsexperten, Vermögensberater und Immobilienmakler befragt sowie Visa-Statistiken, Immobilienregister und Medienberichte ausgewertet worden.