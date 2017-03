Russland ist der Hauptinvestor in der Ukraine

Kiew hat demnach im vorigen Jahr insgesamt 4,4 Milliarden US-Dollar ausländische Direktinvestitionen erhalten – 642 Millionen mehr als im Jahr 2015 (3,7 Milliarden US-Dollar). Zu den Hauptinvestoren der Ukraine gehören ferner Zypern mit 427 Millionen US-Dollar, Großbritannien mit 403,9 Millionen, die Niederlande mit 255 Millionen und Österreich mit 249,9 Millionen US-Dollar.

Die meisten Investitionsmittel mit 2,8 Milliarden US-Dollar wurden an jene Einrichtungen und Organisationen überwiesen, die Finanz- und Versicherungstätigkeiten betreiben. Weitere 524,9 Millionen US-Dollar wurden in den Groß- und Einzelhandel und 475 Millionen in die Industrie investiert.

Wie Wassili Furman, Ratsmitglied der ukrainischen Nationalbank, am Dienstag sagte, rechnet Kiew mit einer weiteren Tranche des IWF-Hilfspakets. Die IWF-Mittel seien ein positives Signal für das internationale Unternehmertum, betonte Furman.