Nach Trumps Sieg: Norwegischer Staatsfonds verzeichnet Plus von 6,9 Prozent

© AFP 2016/ Fabrice Coffrini Donald Trump – Trojanisches Pferd der kommenden Finanz-Militärdiktatur

Die Rendite des norwegischen Pensionsfonds habe 2016 bei 6,9 Prozent im Vergleich zu 2,7 Prozent im Vorjahr gelegen, so ein Investor. Die Rendite der Aktien beliefen sich im vergangenen Jahr auf 8,7 Prozent, der Staatsanleihen auf 4,3 Prozent. Die Investitionen in Immobilien wuchsen um 0,8 Prozent.

Der Fonds verzeichnet Rendite seit fünf Jahren in Folge, indem Gewinne bei den Rallys an den Kapitalmärkten im Laufe des vierten Quartals 2016 verbucht wurden, was den Rückgang der Rendite der Staatsanleihen kompensierte.

Die Aktienmärkte stiegen rasant nach dem für viele überraschenden Sieg Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl im November 2016.

© AP Photo/ John Minchillo Finanzexperte Ernst Wolff zu Trumps Sieg: Die Wall Street diktiert die Politik

Der norwegische Pensionsfonds verfügt über Aktien von 9000 Unternehmen weltweit. Den größten Anteil bilden die Wertpapiere von Nestlé, Apple und Royal Dutch Shell. Die größten Investitionen in die Staatsanleihen entfallen auf die USA, Japan und Deutschland. Insgesamt investierte der Fonds in 77 Ländern.

Bemerkenswert ist auch, dass die norwegische Regierung 2016 erstmals seit der Schaffung des Pensionsfonds Mitte der 1990er-Jahre mehr Geld aus dem Fonds nahm, als anlegte.