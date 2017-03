Ukrainische Stahlhütten ersuchen Russland um Kohle

© Sputnik/ Igor Maslow Kreml nennt mögliche Folgen der Donbass-Blockade

„Wir sind uns darüber im Klaren, dass Kohle weder aus Krasnodon noch aus einem andren Ort auf dem zeitweise okkupierten Territorium der Ukraine kommt und sehen uns deshalb gezwungen, die zwei größten Kohleproduzenten – Russland und die USA – um Hilfe zu ersuchen“, sagte ein Azovstal-Sprecher. Ein anderer Vertreter des Konzerns stimmte ihm zu: „Die einzige Alternative zum Donbass ist Russland… Aber in diesem Fall wird der Kohlepreis für ukrainische Hütten mindestens um ein Drittel wachsen.“

Zuvor hatten die Behörden der selbsternannten Republiken Donezk und Lugansk die auf ihrem Territorien liegenden ukrainischen Betriebe zeitweilig unter Zwangsverwaltung gestellt. Am Montag forderten die beiden Republikchefs, Alexander Sachartschenko und Igor Plotnizki, von den Behörden in Kiew, die seit Januar dauernde Blockade bis 00.00 Uhr am 1. März aufzuheben. Da Kiew das Ultimatum ignorierte, wurde in den ukrainischen Betrieben im Donbass die Zwangsverwaltung eingeführt.