100 Abgeordnete des chinesischen Parlaments sind Milliardäre

nach beträgt diese Summe 3,5 Billionen Yuan (umgerechnet 507 Milliarden Dollar), was mehr als das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Schweden (496 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 nach den Angaben der Weltbank) und von Polen (477 Milliarden Dollar) und etwas weniger als Argentiniens BIP (583 Milliarden Dollar) ist.

Alle Millionäre und Milliardäre unter den Abgeordneten seien keine Beamten, sondern Unternehmer, darunter der Mitgründer der „Baidu“-Suchmaschine Robin Li oder der CEO einer anderen Internet-Holding, „Tencent“, Ma Huateng.

Laut dem Gründer von „Hurun-Report“ , Rupert Hoogewerf, beeinflussen die Unternehmen, deren Leiter in der Legislative mitwirken, bedeutend die Gesetze, die die Besteuerung, die Arbeitsgesetzgebung und andere für das Business relevante Themen betreffen.

Chinesische Unternehmer schätzen ihre Sitze im nationalen und in den regionalen Parlamenten, weil sie ihnen „ein gewisses Niveau des politischen Schutzes geben“, so der China-Experte von der kalifornischen Universität in San Diego Victor Shih gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Für die Kommunistische Partei Chinas sei die Mitarbeit der reichsten Unternehmer im Parlament ein bewusster Schritt. „Wenn die extrem Wohlhabenden einen Platz im Parlament bekommen, kann das ihre Loyalität sichern und ihnen ein ureigenes Interesse am Erfolg der Partei geben“, zitiert Reuters den Juniorprofessor der Princeton Universität Rory Truex.