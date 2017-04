St. Petersburg sucht neues Gleichgewicht für die Weltwirtschaft

Nach Angaben der Organisatoren werden unter anderem der indische Premierminister Narendra Modi sowie UN-Generalsekretär Antonio Guterres in der Stadt an der Newa erwartet. Auf dem Programm stehen eine Sitzung der BRICS-Staaten und der offizielle Wirtschaftsdialog der G20 (B20).

Geplant sind außerdem Diskussionen zu folgenden Themen: „Dynamik der globalen Wirtschaft“, „Agenda der russischen Wirtschaft“, „Die Realität verändernde Technologien“, „Menschliches Kapital als wichtigster Entwicklungsvektor“ und „Gespräche über die Zukunft“.

Zudem sollen die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der Valday-Club tagen. Erstmals in der 20jährigen Geschichte des Forums werden in seinem Rahmen auch die Weltfestspiele der Jugend und Studenten in St. Petersburg stattfinden.

Das Internationale Wirtschaftsforum Sankt Petersburg findet seit 1997 alljährlich statt. Das ausführliche Programm für 2017 ist hier abrufbar.